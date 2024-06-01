أدعية استقبال شهر ذي الحجة.. أيام قليلة ونستقبل شهر ذي الحجة حيث يزداد البحث عبر محرك البحث"جوجل" عن أدعية استقبال شهر ذي الحجة ولاسيما مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة.



وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريًا يوم الخميس المقبل الموافق 29 ذي القعدة.

وفلكيًا، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر ذو الحجة لتكون يوم الجمعة 7 يونيو، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية استقبال شهر ذي الحجة في سطور:

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيم.

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

-اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب