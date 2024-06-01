السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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استقرار سعر الذهب في مصر.. بكام سعر عيار 24 ؟

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سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
يأتي ذلك أيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.


أسعار الذهب


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3566 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2341 دولارًا.

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الجريدة الورقية