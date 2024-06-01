سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

يأتي ذلك أيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.



أسعار الذهب



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3566 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2341 دولارًا.