استقرار سعر الذهب في مصر.. بكام سعر عيار 24 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024، استقرارا بمنتصف التعاملات، عند آخر انخفاض سجله المعدن الأصفر الأربعاء الماضي، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند قيمة: 3565 جنيها للبيع و3542 جنيها للشراء.

عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة قيمة: 3120 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيه للشراء.

عيار ١٨

بلغ سعر الذهب عيار 18 بعد آخر انخفاض نحو 2674 جنيها للبيع مقابل 2657 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب عند قيمة 24960 جنيها بالأسواق، واستقر سعر الذهب عالميًا عند 2341 دولارا للبيع و2340 دولارًا للشراء.

سعر مصنعية الذهب

ويختلف سعر مصنعية الذهب من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى ومن محل لآخر، ولكن تتراوح قيمة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا حسب التاجر والمنطقة.