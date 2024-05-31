لقي شخص مصرعه خلال عبوره مزلقان ميت نما بقليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

مصرع شخص تحت عجلات قطار قليوب

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره مزلقان ميت نما بقليوب.

مصرع شخص تحت عجلات قطار قليوب

وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وفي سياق اخر، تعرض شخصين للاصابة بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرار النيابة في حادث إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بأكتوبر

وفي واقعة اخري ، أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.