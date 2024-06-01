بركات: حسام حسن ليست لديه أزمة مع أي لاعب.. وهذه رسالتي للجماهير

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة ليست لديه أي أزمات مع أي لاعب في الفترة الحالية.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر خاض أول جولتين وفاز فيهما على جيبوتي وسيراليون، وسجلنا 8 أهداف".

وأضاف: "بوركينا فاسو يعتبر هو الفريق الأخطر في تلك المجموعة، وأصبح من أقوى المنتخبات المتواجدة في إفريقيا".

وتابع: "بوركينا فاسو لديهم لياقة وعنف، بالإضافة للكرة الجميلة، وعلينا أن نعمل لهم ألف حساب.. الجميع لديه أمل في تصدر مجموعته والتواجد في بطولة كأس العالم المقبلة".

وأكمل: "على الجماهير أن تساند المنتخب من الملعب.. يجب أن نرى 70 ألف متفرج في الملعب يوم الخميس القادم.. الجميع كان ينادي بتعيين حسام حسن لتدريب المنتخب، والآن هو على رأس القيادة الفنية، والآن يجب أن تكون هناك مساندة من الجماهير".

وواصل: "البعض يركز مع ناديه ويترك المنتخب.. استمروا في دعم أنديتكم، بالإضافة لمساندة ودعم المنتخب، الذي سيبذل لاعبيه كل ما في وسعهم لإسعاد الجماهير المتواجدة في الملعب".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "حسام حسن ليست لديه أي أزمة مع أي لاعب حاليًا، والجميع يجتمع على حب مصر ومنتخبنا، وعلى اللاعبين أن يثبتوا للجهاز الفني أحقيتهم في التواجد مع المنتخب الآن وفي كأس العالم عند التأهل".