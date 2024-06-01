زيدان يطالب بتنفيذ مبادرة مرتضى منصور فى أزمة الشحات والشيبى

أشاد الإعلامي عبدالناصر زيدان، بدور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وتدخله الإيجابي في أزمة نجم الأهلي وبيراميدز الشحات والشيبي.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه" ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، "ياريت الجميع يتعلم من مرتضى منصور، بعد منشوره الأخير بشأن أزمة نجمي الأهلي والزمالك محمد الشيبي وحسين الشحات.

وأضاف، أتمنى أن يستمع الجميع لهذه المبادرة الهامة من المستشار مرتضى منصور وأن يجتمع الجميع من أجل مصر والمغرب.

وعلق المستشار مرتضى منصور، على الحكم القضائي الصادر في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بالمعاقبة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقضت المحكمة بحبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منع اللاعب من الاشتراك في عضويات الأندية الرياضية لمدة 5 سنوات.

وقال مرتضى منصور في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سيادة المستشار المحكمة قضت بحبس حسين الشحات سنة في واقعة الشبيبي لاعب بيراميدز تعليق حضرتك على القرار وحرمانه 5 سنوات من أي نشاط رياضي؟».

وأضاف رئيس الزمالك السابق: «أنا حزين من المشهد نفسه الذي جرى في ارض الملعب وتصرف حسين الشحات واعتداؤه غير المبرر علي اللاعب المغربي محمد الشيبي وحزني اذا حصل هذا المشهد من اي لاعب حتى ولو كان بينتمي للزمالك حماية لاهداف الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم واهم هذه الاهداف امتاع نفسك وجماهيرك والمنافسة الشريفة مع فريق آخر وأحدهما يفوز بلا تعصب ولا عنف».

وأردف: «أما حزني الأكبر أن يتفرج الجميع ولا أحد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك من يخطئ يعتذر علانية ومن حدث الخطأ في شخصة عليه بروح رياضية سمحة ان يتقبل هذا الاعتذار فورا وسيكبر في نظر الجميع لانه عفا وكان يقدر وهو ما تعلمناه من ديننا الاسلامي بل من جميع الاديان السماوية التي تدعو الي التسامح».

وواصل مرتضى منصور: «كلمتي الاخيرة للسيد وزير الشباب والسيد السفير المغربي وللسيد سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انكم تقدرون بمبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوزي رئيس الاتحاد المغربي لحضور هذا اللقاء الاخوي ان تلموا الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي ويعتذر لاعب النادي الاهلي ويقبل لاعب نادي بيراميدز الاعتذار ويتوجه إلى محكمة الاستئناف ليتنازل عن دعواه ولقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين».

واختتم المستشار مرتضى منصور حديثه: «الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن اهدافها يكون ما حدث اليوم وكل يوم هذا نتائجة».