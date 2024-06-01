احتفالية لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح لإحياء ذكري مرور العائلة المقدسة بالشرقية

أقامت مطرانية الزقازيق ومنيا الثمح، كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول”، أمسية إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر.

ترأس القداس الإحتفالى الأنبا تيموثاوس أسقف ابراشية الزقازيق ومنيا القمح، وكهنة المطرانية، وذلك بحضور حشد كبير من شعب الكنيسة والمسيحيين المشاركين فى الإحتفال.



ويحتفل مسيحيين مصر بذكرة دخول العائلة المقدسة لمصر فى الـ 24 من بشنس والموافق 1 من يونيو من كل عام.

وفى جو من البهجة أدى المصلين فى الكنيسة صلواتهم محتفلين بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، وأطلقت السيدات الزغاريد أثناء مرور زفة الأيقونات فى ساحة المطرانية.

ومن المقرر أن تقيم محافظة الشرقية غدًا إحتفالية كبرى بمنطقة تل بسطا الأثرية بالتنسيق مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بحضور قيادات محافظة الشرقية التنفيذية والأمنية والشعبية وحشد من أهالى المحافظة.