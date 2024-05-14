وسيم السيسي يكشف عن مخطط شرير لاحتلال مصر

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن هناك بعض المؤرخين ينكرون وجود قصة سيدنا يوسف عليه السلام في مصر على الإطلاق، ولكنه لا يؤيد هذا الأمر على الإطلاق.

وتابع "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أن هناك مخططا شريرا لاحتلال مصر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها أفارقة كثر، وتريد التخلص منهم من خلاف الحديث على أن الحضارة المصرية حضارة إفريقية والترويج لقصص ليست وهمية.

ولفت إلى أن الجين الإفريقي ظهر على حياء في الحضارة المصرية بسبب تجارة العبد، والتجارة البنيية بين إفريقيا ومصر، مشيرًا إلى أن الحديث عن أن الأفارقة هم من قاموا ببناء الحضارية المصرية أمر غير صحيح على الإطلاق.

وسيم السيسي عن هجوم إسرائيل على زاهي حواس: عليهم أن يهاجموا العلماء اليهود أولاً

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن الدكتور زاهي حواس تحدث عن أن 70% من الآثار المصرية ما زالت لم تكتشف وموجودة تحت الأرض، ومن المتوقع اكتشاف المزيد من الآثار التي تؤكد ما جاء في الكتب المقدسة عن سيدنا موسى والخروج الكبير وخلافه.

وتابع "السيسي"، أن عدم اكتشاف الآثار التي تؤكد ما جاء في الكتب المقدسة لا ينفي صحة ما جاء في الكتب المقدسة، مضيفًا أن العلماء اليهود يعد 70 عامًا من الكشف تحدثوا عن عدم وجود أي آثار تتعلق بالخروج الكبير وخلافه، معقباً: "إسرائيل إذا كانت تهاجم زاهي حواس بسبب نفيه الخروج الكبير، فعليها أن تهاجم العلماء اليهود الذين لم يكتشفوا أي آثار تثبت حدوث ذلك".

ولفت إلى أن الدين إيمان وتسليم بالغيب والعلم تجارب، والتجربة لا تختلف تجاربها باختلاف الباحث أو المكان، مضيفًا أن يؤمن بماء جاء في الكتب المقدسة، ولكن العلم لم يكتشف حتى الآن أي دليل يثبت وجود أو دخول أو خروج سيدنا موسى من مصر.

