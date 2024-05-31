النصر يشعل المباراة بهدف قاتل أمام الهلال في اللحظات الأخيرة

نجح النصر السعودي في تسجيل هدف التعادل أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2023/2024.



أتى هدف التعادل للنصر عن طريق اللاعب أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

فيما أحرز هدف الهلال اللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

في المقابل، أضاع لاعبي النصر عددًا من الفرص الخطيرة خلال المباراة، حيث أهدر السنغالي ساديو ماني هدفًا محققًا، بعد الانفراد بالحارس المغربي ياسين بونو، فيما أضاع البرتغالي فرصة محققة للتهديف.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعد المنافسة القوية مع النصر.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمين يحيى – بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب

بينما بدأ الهلال مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آل البليهي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو

