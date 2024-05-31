تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

يواصل ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



واستطاع ريال مدريد التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد عبور بايرن ميونخ الدور نصف النهائي.

بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

يتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. موعد نهائي دوري أبطال

من المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب الثنائي في تحقيق اللقب غدًا السبت.