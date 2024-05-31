بعد أكثر من أسبوعين..  انتشال جثامين المقاومين الثلاثة من سطح منزل جباليا

انتشل الدفاع المدني في غزة مساء اليوم الجمعة جثامين المقاومين الثلاثة، اصحاب الفيديو الشهير أعلى سطح منزل في مخيم جباليا، بعد اشتباكهم مع الاحتلال ورفضهم ترك بعضهم.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنه بعد إنسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من مخيم جباليا شمال القطاع، تبين أن معظم منازل مخيم جباليا دمرها الاحتلال بشكل كلي .

واضاف، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" دمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، كما دمرت السوق المركزي بشكل كامل في مخيم جباليا .

ولفت الناطق باسم الدفاع المدني، إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" دمرت المولدات الكهربائية الرئيسية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كما دمرت الطابق الخامس من مستشفى العودة شمال قطاع غزة .

وتم انتشال عشرات الشهداء من مخيم جباليا شمال قطاع غزة من بينهم الثلاثة مقاومين أعلى سطح منزل، وتم انتشال 30 شهيدا فقط من عائلة عسلية منهم 22 طفل وإمرأة .

واشار محمود بصل، إلى أن كل الشهداء التي تم انتشالهم هم من النساء والأطفال، مضيفا أن مازالت الطواقم تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين .

جثامين المقاومين الثلاثة