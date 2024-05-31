بايدن يغرى الإسرائيليين بقبول إتفاق وقف الحرب في مقابل الإندماج مع السعودية

دعى الرئيس الأمريكى جو بايدن، القادة الإسرائيليين، الى قبول إتفاق وقف إطلاق النار حتى يتحقق إندماج إسرائيل مع باقى دول منطقة الشرق الأوسط.

ووصف بايدن، في خطابه، بتطبيع دولة الكيان مع المملكة العربية السعودية بالمفاجأة والتطبيع التاريخى على حد قوله، مشيرًا الى أن تحقيق هذا “التطبيع يمكن لإسرائيل والدول العربية أن يوجهوا الخطر الإيرانى حسب تعبيره:,

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه عندما تتوافق إسرائيل مع جيرانها ستعيش العائلات والشعب الفلسطينى بدون تهديد وفى أمان وحرية فى المستقبل.

ولم يتوانى بايدن، فى تكرار تأكيده على ضمان أمن إسرائيل والدفاع عن نفسها والذى يتحقق من وجهة نظره بتجريد حماس من كل أسلحتها وامكاناتها العسكرية، مضيفًا: “عند طرح حماس لوقف إطلاق النار على إسرائيل أن تقبله وتأتى حماس بدورها الى طاولة التفاوض وإبداء مرونة من أجل التغلب على الإختلافات التى تتضمنها تفاصيل الإتفاق فى مراحله الثلاثة”.

وأشار الرئيس بايدن، الى المعاناة التى عانى منها الشعب الفلسطينى خاصة أثناء الغارة الإسرائيلية التى قذفت خيم النازحين فى رفح ليلا منذ عدة أيام والتى فقدت فيها العائلات الفلسسطينية مزيدا من القتلى والأطفال وإصابة المزيد.

وقال بايدن: إن “بلاده عملت على توصيل المساعدات والغذاء الى غزة والوصول الى نهاية الحرب جنبا الى جنب من دعم إدارته لأمن إسرائيل”، داعيا الجميع الى رفع أصواتهم بطلب الموافقة على إتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان مستقبل أفضل وعودة الرهائن ورفع المعاناة عن الجميع .