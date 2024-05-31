وظائف خالية للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. الحق الفرصة

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ تعلن وزارة العمل كل فترة عن توافر العديد من الوظائف، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف خالية للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ أكدت أن باب التقديم سيظل مفتوحا من 1 يونيو 2024 حتى 10 يونيو 2024.

الشروط

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2024

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والادارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الإختبارات بنظام الندب او المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية،

ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإستبعاد نهائياً بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

الشروط العامة

- بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي : لابد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي مناسب في التربية او الإدارة ( يفضل

الحاصل على ماجستير) ، ولابد أن يكون له قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه ، ويفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات ، ولابد للمتقدم من إجادة استخدام الحاسب الآلي والانترنت ، بالاضافة إلى ضرورة إجادة مهارات العمل الجماعي ، وإجادة مهارات التواصل ، و إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات ، وأن يكون المتقدم قد سبق له العمل كمدير مدرسة

- أما عن باقي المناصب المتاحة في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية : فيفضل في من لديه خبرة في المجال المتقدم له ، أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب ، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ، وإجادة مهارة العمل الجماعي ، وإجادة مهارات التواصل ، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات

رابط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الوصول إلى رابط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tawzef.emis.gov.eg/