دورة تدريبية عن الوقاية من السعار للأطباء والمسئولين بصحة الفيوم

عقدت ادارة الامراض المعدية فى مديرية الصحة بالفيوم على مدار يومين دورة تدريبية لشرح الادلة الارشادية للوقاية من مرض السعار (اصدار مايو 2024) تماشيا مع التوصيات الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية تحت إشراف الدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائيةفى المديرية.وبناءا على توجيهات الدكتور عمرو قنديل -مساعد الاستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان و تحت اشراف الدكتور محمد عبد الفتاح -رئيس الادارة المركزية للصحة العامة و الدكتور هشام مجدى- مدير عام الادارة العامة لمكافحة الامراض المعدية وبرعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و في اطار الجهود المبذولة من اجل تقديم الخدمة الوقائية لحالات التعرض او الخدش من الحيوان الثديي وانطلاقا من دور ادارة الطب الوقائى .

متابعة الأعمال الوقائية..

حضر الدورة فى اليوم الاول 52 من بينهم مديرى الطب الوقائي بالمستشفيات والادارات الصحية ومديرادارة الترصد بالمديرية ومسؤل الترصد بالمستشفيات والادارات الصحية والفريق الوقائي بالادارات الصحية (مراقب الترصد و الاوبئة) ومسئول مراكز الوقاية من مرض السعار بالمستشفيات وتمريض مراكز الوقاية بالمستشفيات ورئيسة تمريض وممرضة مركز الوقاية من مرض السعار بوحدة قوتة والشواشنة والمقراني والغرق.

تم عرض الموقف الوبائي العالمي والمحلي لمرض السعار. وطرق الوقايه والحد من انتشاره وشرح نبذه من استراتيجية وزاره الصحة والسكان فى مجال مكافحه مرض السعار.

وتناول المحور الاول التثقيف الصحي ورفع الوعى والمحور الثاني عن الاجراءات الوقائية الوقائية من مرض السعار والمحور الثالث عن تبادل البيانات والتنسيق المشترك مع مديريه الطب البيطري.

قام بالقاء المحاضرة الدكتورة مروة احمد فؤاد - مدير اداره الامراض المعدية بالتعاون مع فريق الامراض المعدية بالمديرية.

تم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية لمدة يومين. كما حضر الدورة فى اليوم الثانى 96 من الاطباء الجدد بجميع الوحدات من جميع الادارات الصحية.

































IMG-20240531-WA0109

IMG-20240531-WA0111