الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيود أمريكية جديدة على مسؤولين من الصين وهونج كونج بسبب قانون الأمن القومي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على التأشيرات لعدد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، نتيجة لقانون الأمن القومي الجديد.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، حثت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة الصين وسلطات هونغ كونغ على دعم "الاستقلال القضائي" في هونغ كونغ، ووقف استخدام قوانين الأمن القومي لقمع المعارضة السلمية وإعادة الانفتاح الذي كان محورياً لحيوية هونغ كونغ وتنافسيتها كمركز تجاري دولي.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن أحكام الإدانة التي صدرت في محاكمة "مدافعي الديمقراطية" في هونغ كونغ، بعد إدانة 14 شخصاً بتهمة "التخريب".

 

مواد متعلقة

الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع البحرين وتونس
الجريدة الورقية