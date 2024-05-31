«البيطريين» تنفى إيقاف صرف إعانات الأعضاء وتبحث زيادة مواردها

نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين ما تردد حول إلغاء الإعانات التى تصرف من النقابة، وأكدت أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتنا غير وارد إطلاقاً، ولكن نظراً للموقف المالى الحالى للنقابة، تمت إعادة مراجعة بنود الصرف وتم تجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج حيث تم صرف مبلغ 375 ألف جنيه لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقى الإعانات فتم تجميدها والاكتفاء فقط بالتى تصرف من الاتحاد فقط إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة، وذكر مجلس النقابة أن 70% من الاشتراكات التى ترد للنقابة تذهب للاتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربع التى تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.

قال الدكتور مجدى حسن نقيب الاطباء البيطريين انه فور توليه منصب النقيب وجد عجزاً بخزينة النقابة بالإضافة إلى أن بند صرف الاعانات يكلف النقابة ملايين الجنيهات لذلك جاء قرار وقف الاعانات بالاجماع من مجلس النقابة لحين تدبير موارد للنقابة.

واشار نقيب الاطباء البيطريين الى أن اتحاد المهن الطبية يقوم بصرف الاعانات بصورة دورية والبيطريين هى النقابة الوحيدة التى يستفيد اعضاؤها من صرف اعانات اخرى لذلك نبحث صرف الاعانات لمستحقيها بصورة عادلة.

وقال الدكتور أحمد البندارى ان قرار النقابة بإيقاف صرف الاعانات جاء مخالفاً لقرار الجمعية العمومية الذى تم إقراره عام 2017 فى عهد النقيب الاسبق الدكتور خالد العمرى ولا يجوز وقف أو إلغاء المنح الا بعد الرجوع للجمعية العمومية.

علمت «الوفد» ان أعضاء هيئة المكتب اتخذوا قراراً بالتنازل عن كافة المستحقات الخاصة ببدل حضور الجلسات والوجبات والانتقال لصالح النقابة كما تقدم عدد من موظفى النقابة بطلبات للتنازل عن مستحقاتهم فى ساعات العمل الإضافية لصالح النقابة.