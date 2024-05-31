الاستماع إلى شهود العيان في حريق داخل نادي السكة الحديد

امرت جهات التحقيق، بالاستماع إلي أقوال شهود العيان في حادث نشوب حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد، بدائرة قسم أول مدينة نصر، للوقوف علي ملابسات الحادث

واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة عليه قبل امتداده إلى أماكن مجاورة.

الاستماع الي شهود العيان في حريق داخل نادي السكة الحديد

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد بدائرة قسم أول مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة على الحريق.

ضبط 4أشخاص غسلوا 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عامل نشر أمتحانات بأحدي المراحل التعليمية بالجيزة عبر “واتس آب”

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات إحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة على تطبيق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.