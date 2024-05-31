ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟... مجدي عاشور يُجيب

فرض الله على المسلم ملاقته في خمس أوقات مختلفه خلال اليوم، ومن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها مما يمكن أن يقع فيه الإنسان من المعاصي والآثام، ومع ضغوط وانشغالات الحياة يجد الإنسان صعوبة في التركيز في صلاته التي هى صلته مع الرحمن، ويتكرر السؤال ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟، وعن هذا يُجيب الدكتور مجدي عاشور فيما يلي.





ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع الإلكتروني الفيسبوك، عن تساؤول يدور في ذهن المسلم كثيرًا، وهو ماذا نفعل حتى لا نسرح في الصلاة؟، فقال فضيلة أن المسلم يسرح دون إرادة أو وعي منه أثناء الصلاة، لذا هناك عدة أمور ممكن أن تساعدة على استعادة تركيزه، وتجنب السهو أثناء صلواته الخمس خلال اليوم.. يوضحها فيما يلي:





ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟

