ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟... مجدي عاشور يُجيب
فرض الله على المسلم ملاقته في خمس أوقات مختلفه خلال اليوم، ومن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها مما يمكن أن يقع فيه الإنسان من المعاصي والآثام، ومع ضغوط وانشغالات الحياة يجد الإنسان صعوبة في التركيز في صلاته التي هى صلته مع الرحمن، ويتكرر السؤال ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟، وعن هذا يُجيب الدكتور مجدي عاشور فيما يلي.
ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع الإلكتروني الفيسبوك، عن تساؤول يدور في ذهن المسلم كثيرًا، وهو ماذا نفعل حتى لا نسرح في الصلاة؟، فقال فضيلة أن المسلم يسرح دون إرادة أو وعي منه أثناء الصلاة، لذا هناك عدة أمور ممكن أن تساعدة على استعادة تركيزه، وتجنب السهو أثناء صلواته الخمس خلال اليوم.. يوضحها فيما يلي:
ماذا تفعل حتى لا تسرح في الصلاة؟
- وضح عاشور أنه من الأشياء التي تساعد المسلم على تجنب السهو والسرحان أثناء الصلاة هو ترتيب أجواء خاصة للصلاة، فيرتب المسلم مكان محدد ذو أجواء خاصة للصلاة، فيتجنب أن تتشتت عيناه إلى ما حولة، فلا تنجذب عيناه لشخص يمر أو ملابس يُعدل هندامها وغيرها من الأمور المشتته، بل تكون أجواء هادئة في مكان مناسب للصلاة دون مُشتتات دنيوية.
- وتابع أن على المسلم أن يدخل الصلاة خالي الذهن، فعندما يقول الله أكبر، فمعناها أن الله أكبر من كل وأي شئ من أمور الدنيا، فلا ينشغل بأي أمر، ويُفرغ ذهنه من المُشتات، وينظر إلى لقاء ربه، وإلى بين يدين من يقف.
- وأكد عاشور أن من الأشياء التي تُساعد المسلم على التركيز والخشوع في الصلاة، أن يقرأ المسلم سورة الفاتحة لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الدخول للصلاة، فيقول: يارب بسر هذة الفاتحة لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خلني مما يشغلني؛ أي أفرغني مما يشغلني، ولا تشغلني بسواك، ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل في الصلاة
- ويتابع فضيلة المستشار أنه مما تتطلبه بشرية الإنسان لكي لا يفقد تركيزه في الصلاة، أن يتخيل أنه يدخل إلى الصلاة وكأن إمامه في الصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ستنشغل في الصلاة وتسرح إذا كان إمامك سيدنا النبي؟… وهكذا أفعل في كل صلاتك.