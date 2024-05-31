الشرقية: تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنيا القمح تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحي

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه بتزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قام فرع الشركة بمدينة منيا القمح بالدفع بالمعدات لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينة، وبعض القرى وذلك لرفع كفاءتها، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي، بهدف الحفاظ عليها، ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة تتسبب في إفساد فرحة المواطنين بالعيد.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/shapwasco

أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه بلبيس المرشحة، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 12 محطة معالجة للصرف الصحي.

يشار إلى أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيدا بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.