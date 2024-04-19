باسم سمرة يعتذر من نيللى كريم :" أختى وحبيبتى"

اعتذر الفنان “باسم سمرة” عن تصريحاته التى أدلى بها ضد الفنانة “نيللى كريم” في برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

باسم سمرة يعتذر لنيللى كريم:

قال الفنلن “باسم سمرة” خلال لقائه في برنامج "كلام الناس": "كلامي كان عن فيلم مش مسلسل، واللي بلغني منتج اكتشفت إنه غاوي ينقل كلام ويوقع بين الناس، مع إنه منتج مهم".

وأضاف: “أنا بعتذر لنيللي وبقول لها إنت أختي وحبيبتي، وجوزها كان راقي جدا، وزعل من رامز مش مني، أنا كنت قاعد مش عارف إننا بنصور، ورامز ضحك عليا وقال برنامج حواري جريء من غير مقالب، وأنا بتعلم تمثيل من نيللي ومن السقا ومن طارق لطفي"

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كتبت الفنانة “نيللي كريم” عبر خاصية "ستوري" في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "حصل خير يا عبد المجيد، أنا عارفة إن قلبك أبيض خصوصا عمر ما كان بينا غير كل خير".

وكان الفنان هشام عاشور زوج نيللي كريم وجه رسالة لباسم سمرة بعد تصريحه قائلا: "أنا عارف ان الناس كلها عمالة تبعت والناس كلها بتحب الـ Action، تموت وتتفرج على اتنين بيموتوا بعض، عشان أرد بس على القصة بتاعة أستاذ باسم سمرة، دا رجل ممثل محترف ورجل لطيف جدا وقلبه أبيض، وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدا، وأتمنى أشتغل معه في يوم من الأيام"

يذكر أن باسم سمرة عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "العتاولة"، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تدور احداثه عن الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.

وعرض للفنانة نيللي كريم في شهر رمضان الماضي مسلسل "فراولة"، من إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.

كما عرض لها أيضا في رمضان مسلسل "ليه لأ 3"، بطولة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، نادين فاروق، معتز هشام، أمير صلاح، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فريدة رجب، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.