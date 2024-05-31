الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان

صوت مجلس الأمن الدولي المنقسم، على تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان على الرغم من مناشدات أحدث دولة في العالم ، الاتحاد الأفريقي ونصف دزينة من الدول بما في ذلك روسيا والصين لرفع أو على الأقل تخفيف الإجراء التقييدي.

حظر الأسلحة على جنوب السودان

وحصل القرار الذي رعته الولايات المتحدة على الحد الأدنى من تسعة أصوات ب "نعم" في المجلس المؤلف من 15 عضوا ، مع امتناع ست دول عن التصويت - روسيا والصين وموزمبيق والجزائر وسيراليون وغيانا.

كما يمدد القرار حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة حتى 31 مايو 2025.

الولايات المتحدة تبرر حظر الأسلحة

ورحب روبرت وود نائب السفير الأمريكي بتبني القرار قائلا إن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة "لا يزال ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة تعج بالبنادق."

لكن نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا اتهمت الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات التي تقدمها كنوع من الدواء الشافي لكل مشاكل البلاد.

ووصفت العقوبات بأنها "مرهقة"، وأشارت إلى دعوات لرفعها من جنوب السودان والاتحاد الأفريقي

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وقالت: "من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مراجعة".

نداء جنوب السودان

وقالت سيسيليا أدينج سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة للمجلس إن العقوبات "تعرقل تقدمنا" وكررت دعوة البلاد لرفع الإجراءات.

وأضافت أن إلغاء حظر الأسلحة "سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا".

كانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 تستند إلى حد كبير إلى الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية للرئيس الحالي سلفا كير أولئك الموالين لنائب الرئيس الحالي ريك مشار.

انتهت الحرب ، التي خلفت ما يقرب من 400000 قتيل وأكثر من 4 ملايين نازح ، باتفاق السلام لعام 2018 ، الذي جمع كير ومشار معا في حكومة وحدة وطنية.

الانتخابات المؤجلة

بموجب الاتفاق ، كان من المفترض إجراء الانتخابات في فبراير 2023 ، لكن تم تأجيلها حتى ديسمبر 2024. وفي أوائل أبريل، حذر رئيس جنوب السودان المشرعين من "التشبث بالسلطة بعد أسابيع فقط من اقتراح مشار تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

وقال تقرير صدر قبل أسبوعين عن خبراء يراقبون العقوبات المفروضة على جنوب السودان إن الانتخابات ستكون "علامة فارقة مهمة" وحذر من أن قادة البلاد يفتقرون إلى الوقت "لضمان ألا تؤدي التوقعات المتباينة إلى تأجيج المزيد من التوترات والصراعات".

الالتزام بانتخابات سلمية

وقالت أدينغ من جنوب السودان للمجلس إن بلادها ملتزمة بضمان إجراء الانتخابات المقبلة بسلام "بمشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة".

وقالت: "لا يزال جنوب السودان ملتزما بالعمل مع المجتمع الدولي وشركائنا الإقليميين لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لجميع مواطني جنوب السودان، نناشد مجلس الأمن دعم جهودنا من خلال اعتماد تدابير تسهل تقدمنا بدلا من عرقلته".