موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يتقابل فريقا ريال مدريد وبروسيا دورتموند، مساء غدا، في المباراة التى تجمع بين الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا بنسخته للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وضرب ريال مدريد موعدا مع بروسيا دورتموند مساء غد الموافق 1 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما حسم ريال مدريد التأهل أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، بفوز بهدفين لهدف.