بعد فوزها بالميدالية الذهبية.. العبيدي: مريم طاحون نموذج مصري يدعونا للفخر

توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة لأبناء الجالية المصرية في النمسا وأوروبا والخارج عموما وذلك بمناسبة فوز مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون بالمركز والميدالية الذهبية للغناء فى مسابقة بريما لا موزيكا فى التصفيات النهائية على مستوى النمسا والتي أقيمت مؤخرا بمدينة بريكسن “Brixen” الإيطالية على الحدود النمساوية.

وقال بهجت العبيدي إن التفوق الذي تحققه النجمة المصرية الصاعدة في سماء الفن الأوبرالي مريم طاحون يعكس قدرة المواهب المصرية في الخارج على تحقيق مجد لمصر نفخر به جميعا.

وأكد العبيدي أن إحراز المطربة المصرية الشهيرة مريم طاحون للميدالية الذهبية قد حقق صدىً واسعا بين أبناء الجالية المصرية الذين تسابقوا لتقديم التهاني لأبناء مصر المتألقة، وكذلك في أوساط الفن الموسيقي والغنائي بالنمسا، هذا الذي يؤكد قدرة شباب مصر الموهوبين في الخارج على رفع اسم مصر عاليا في كافة المجالات كما فعلت مريم طاحون في مجال الفن الأوبرالي رفيع المستوى.



وطالب مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج المسؤولين والجهات والمؤسسات المعنية برعاية أبناء مصر بالخارج بالاهتمام بالمواهب المصرية في الخارج لما لها من تأثير إيجابي على صورة مصر.



كما طالب العبيدي باستثمار المطربة المصرية مريم طاحون، بعد هذه النجاحات المتتالية، وذلك لإحياء حفلات على مسرح الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لإبراز هذا الإنجاز الهام على أرض مصر.

يذكر أن مطربة الأوبرا المصرية والعالمية مريم طاحون، فازت بالمركز والميدالية الذهبية للغناء فى مسابقة بريما لا موزيكا فى التصفيات النهائية على مستوى النمسا والتي أقيمت مؤخرا بمدينة بريكسن Brixen الإيطالية على الحدود النمساوية.