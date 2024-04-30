النجمة المصرية مريم طاحون: أحلم بالغناء أمام الرئيس السيسي

بعد تألقها بالحفل السنوي في فيينا..

شاركت أمس الإثنين الموافق ٢٩ من أبريل المطربة المصرية الشهيرة مريم طاحون في الحفل السنوي الذي يقام في العاصمة النمساوية فيينا في بداية فصل الربيع من كل عام.

شهد مسرح قاعة الشرف بالعاصمة النمساوية فيينا حفل أصوات الشباب الذي تألقت فيه المطربة المصرية مريم طاحون والتي نالت بأدائها الرائع استحسان المشاهدين الذين حرصوا على حضور الحفل السنوي الذي يحظى باهتمام الجمهور النمساوي العاشق للفن الأوبرالي.

كان الأداء المتميز للمطربة المصرية ملفتا بدرجة كبيرة وحظيت بأكبر تحية من جمهور المستمعين.

ومن الجدير بالذكر أن السفيرة الإسبانية ماريا أوروا حرصت على تلبية الدعوة التي وجهها لها إسلام طاحون والد المطربة المصرية، كما حرص طقم السفارة الإسبانية في النمسا على اصطحاب السفيرة للاستمتاع بهذا الحفل الأوبرالي السنوي.



ومن الجانب المصري حرص الأستاذ الدكتور حسن موسى رئيس الهيئة الدينية الإسلامية التقوى على حضور هذا الحفل الكبير كما حرص نبيل جبران مسؤول الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بفيينا ومحمود حميدة رئيس رابطة الشباب المصري بفيينا على الحضور لتشجيع المطربة المصرية.



وأبدى الدكتور حسن موسى سعادته بالأداء الرائع الذي قدمته النجمة المصرية مؤكدا أنها ترفع اسم مصر في واحد من أهم مجالات القوى الناعمة في أوروبا وهو مجال الفن الأوبرالي الراقي الذي تهتم به الشعوب الراقية.



ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مريم طاحون تحقق نجاحات متتالية ويوم بعد يوم ترفع علم مصر في المحفل الفني بالنمسا وأوروبا جميعا.



ومن ناحيتها أعربت مريم طاحون عن سعادتها البالغة لنجاح الحفل السنوي الهام بفيينا، وتوجهت بالشكر لجمهورها الحبيب الذي يحرص على حضور مثل هذه الحفلات الهامة وأعربت عن سعادتها البالغة لما تجده من تشجيع منقطع النظير من جمهورها، وكذلك توجهت بالشكر لعائلتها وفي مقدمتهم والدها إسلام طاحون على الدعم المستمر.



وفي تصريحات صحفية عقب النجاح الكبير للحفل بالعاصمة النمساوية فيينا أعلنت النجمة المصرية عن أن حلمها الكبير هو أن تغني أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية في حفل عالمي يليق بمصر ويتم نقله لكل الدول ليشاهد العالم رقي الفن المصري من ناحية والطفرة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات من ناحية أخرى.

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