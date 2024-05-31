رسميًا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة.. شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا، على آخر تراجع شهده وسجل اليوم في البنوك المصرية نحو 12.6 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع، بينما سجل خلال تعاملات البنك المركزي المصري 12.6 جنيه للشراء، 12.64 جنيه للبيع.

ومن هذا المنطلق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الريال السعودي بمختلف البنوك المصرية، مع استعداد حجاج بيت الله الحرام للسفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج الأكبر، ولهذا تحرص الواد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية العملات لا سيما الريال السعودي لبحث الكثير من الحجاج عنه على مواقع البحث عبر شبكة الإنترنت، وجاء سعره اليوم الجمعة على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 12.6 جنيه للشراء، 12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات بنك مصر جاء ليسجل 12.6 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية جاء ليسجل 12.59 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات البنك التجاري الدولي سجل 12.54 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 12.29 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في تعاملات بنك البركة سجل اليوم 12.52 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في تعاملات بنك قناة السويس سجل 12.55 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

بالنسبه لتقرير أسعار العملات في تعاملات البنك الأهلي المصري جاء كالآتي:

سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم جاء وسجل 47.2 جنيه للشراء، 47.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم خلال تعاملات نحو 50.92 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني سجل اليوم 59.85 جنيه للشراء، 60.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي جاء اليوم وسجل خلال تعاملات 153.09 جنيه للشراء، 154.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل اليوم في تعاملاته 12.86 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع.