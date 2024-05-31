أوقاف الفيوم تفتتح مسجد نور الإسلام بعد إعادة إحلاله وتجديده

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم الجمعة مسجد نور الإسلام بقرية السعده التابع لإدارة أوقاف إطسا، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد محمود مدير إدارة الدعوة بالمديرية ومديري إدارات الأوقاف الفرعية، والعلماء والأئمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي بعزبة السايح.

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، لإقامة الصلاة وتنفيذ الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وخلال الافتتاح أكد العلماء أن المؤمن الحق المؤمن الحق يدرك أن الله سبحانه جعل في المال حقوقًا ينبغي أن تؤدى، حيث يقول الحق سبحانه في صفات المتقين: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، ويصف نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم) أهلَ المنازل العالية بقوله: (عَبْدٌُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ).

وأوضح العلماء أن من هذه الحقوق: زكاة المال، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، حيث يقول الحق سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم ْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه واليًا على اليمن: (...وأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ).

ولا شك أن الإنفاق في وجوه الخيرات حق المجتمع في المال، مما يعمِّق روح التكافل والتراحم والتعاون في المجتمع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ؛ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)

وكيل أوقاف الفيوم: ماتم افتتاحه من المساجد يعكس اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله

وأشار مدير أوقاف الفيوم إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا أننا نشهد عصرا ذهبيا للفكر الوسطي ونموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم وعمارة بيوت الله.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.