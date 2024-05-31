محمد رمضان يدعم أهالي فلسطين من جديد.. هنعمر شواطئ غزة (صور)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام أعلن من خلالها تضامنه مع القضية الفلسطينية، وأهالي غزة في ظل الهجوم الغادر الذي يتعرضون له من قبل الاحتلال الصهيوني.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: "ثقة في الله هنعمر شواطئ غزة الفلسطينية قريبًا.. حلم كل عربي حر"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعم فيها رمضان أهالي غزة فنشر مؤخرًا مقطع فيديو عبر فيه عن استيائه الشديد من الأحداث الجارية ومستنكرًا فعل الجميع بعد المحرقة الجماعية التي حدثت أمس والتي نسفت أرواح ضحايا أغلبهم من الأطفال.

وقال: "والله مكسوف كسوف، مش عايز أقولكم، مكسوف لنفسي ومكسفولكم، ومكسوف لكل عربي، ربنا يرحم شهداءنا في رفح ويشفي مُصابيهم ويصبر أهاليهم".

وتابع: "ومكسوف إن كل جريمة بشعة عقلنا مبيستوعبهاش، وقلبنا مبيتحملهاش، اللي بنقدر نعمله إن إحنا بنمسك الموبايل، شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه، وناس تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة، ناس تعمل فيديو تقول اللي حاسة بيه".

واختتم الفيديو قائلًا: "إحنا هنفضل لحد إمته نحارب بالموبايل ونرجع كرامتنا بالموبايل إزاي، وندافع عن إخواتنا بالموبايل إزاي، هانحررهم بالموبايل إزاي".

محمد رمضان يحيي حفل ماتش الأهلي والترجي

وعلى صعيد آخر أثار مشاركة الفنان محمد رمضان في حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي غضب واسع بين الجمهور مستنكرين منشوراته الداعمة لأهالي غزة وحضوره الحفل المنشود.