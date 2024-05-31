أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 81.74 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-5-2024، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.15% ليجري تداولها عند 81.74 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.22% إلى 77.74 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن احتمالات الصعود للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنا وأن يبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدّد كيفية الاستجابة.

وأضافت: "من المهم حقّا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية، ومن السابق لأوانه التفكير حقّا في خفض أسعار الفائدة".

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بسبب إجازة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ​

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن احتمالات الصعود للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنا وأن يبق: "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدّد كيفية الاستجابة.

ويعمل تحالف أوبك+ على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس.

ويقدر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.