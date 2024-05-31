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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 31-5-2024 أمام الجنيه

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

تنشر بوابة الوفد اليوم  الجمعة 31-5-2024، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى سعر 60.25 للشراء، و60.40 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر 60,57 للشراء، 60,88 جنيه للبيع.

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استقرار سعر العملات الأجنبية بالبنك المركزي اليوم

وتقدم "بوابة الوفد"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني  فى البنوك كالآتي:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

60.25 جنيه للشراء.

60.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

60,57 جنيه للشراء.

60,88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني  فى بنك مصر

60,57 جنيه للشراء.

60,80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني  فى بنك الإسكندرية

95.94 جنيه للشراء.

60.18  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

95.97 جنيه للشراء.

60,18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

60,23 جنيه للشراء.

60,49 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس

95.97 جنيه للشراء

60.18 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.81 جنيه للشراء.

154.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.16 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.32 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.74 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.93 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.24 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.16 جنيها للشراء، و154.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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