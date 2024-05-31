استقرار سعر العملات الأجنبية بالبنك المركزي اليوم

استقر سعر صرف العملات الأجنبية وذلك للأسعار الرسمية مقابل الجنيه (العملة المحلية)، في البنك المركزي المصري بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف اليوم الجمعة الموافق 31 مايو.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 31-5-2024

• سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.21 جنيه للشراء، 47.34 جنيه للبيع

• سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.05 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

• سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.00 جنيه للشراء و 60.18 جنيه للبيع.

• سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.41 جنيه للشراء و 34.52 جنيه للبيع.

• سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.84 جنيه للشراء و 6.86 جنيه للبيع.

• سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.06 جنيه للشراء و 52.21 جنيه للبيع.

• سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.08 جنيه للشراء و 30.17 جنيه للبيع.

• سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

يشار إلى أن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تتأثر بشكل كبير مع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.