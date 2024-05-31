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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حادث طعن في ألمانيا والشرطة تطلق النار على منفذه.. فيديو

حادث طعن في المانيا
حادث طعن في المانيا

قالت الشرطة الألمانية إن مهاجما بسكين طعن عدة أشخاص وأصابهم بجروح في ساحة بمدينة مانهايم بجنوب غرب البلاد الجمعة.

 

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي أصيب هو الآخر.

وذكرت الشرطة إن الحادث وقع بعد الساعة 11.30 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وقالت إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات على الفور عن خطورة الإصابات.

وأكدت الشرطة في بيان إنه لم يعد هناك أي خطر على الجمهور من جراء الحادث الذي وقع في ساحة ماركتبلاتز بوسط مدينة مانهايم.

 

وتقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، جنوب فرانكفورت.

 

 

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