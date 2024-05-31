حادث طعن في ألمانيا والشرطة تطلق النار على منفذه.. فيديو

قالت الشرطة الألمانية إن مهاجما بسكين طعن عدة أشخاص وأصابهم بجروح في ساحة بمدينة مانهايم بجنوب غرب البلاد الجمعة.

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي أصيب هو الآخر.

وذكرت الشرطة إن الحادث وقع بعد الساعة 11.30 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وقالت إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات على الفور عن خطورة الإصابات.

وأكدت الشرطة في بيان إنه لم يعد هناك أي خطر على الجمهور من جراء الحادث الذي وقع في ساحة ماركتبلاتز بوسط مدينة مانهايم.

وتقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، جنوب فرانكفورت.