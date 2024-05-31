إقبال كبير من المصطافين والمواطنين بشواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف الأنحاء، مع نشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات كاملة عن أمس الخميس، حيث بلغت العظمى منها 28 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.،فيما تراوحت أمواج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 إلى 3 أمتار.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين ورواد رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات لقضاء «الويك اند» الأسبوعى، حيث توافدت الرحلات على المدينة منذ الساعات الأولى للصباح وسجلت بوابات الدخول الشرقية والغربية زحاما كبيرا.، إذ تراوحت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقى بين 80 إلى 100٪، و80٪ بشواطئ العجمى والقطاع الغربى.

للهروب من ارتفاع درجات الحرارة ، رفعت الشواطئ، الممتدة من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا، الرايات الحمراء، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين.

وكانت قد فتحت عدد من الشواطئ أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين الراغبين في ممارسة رياضات الجري والمشي، ضمن مبادرة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في 62 شاطئ موزعة بأنحاء المحافظة.

تزامن رفع الرايات الحمراء على شواطئ عروس البحر المتوسط -تعنى عدم النزول إلى البحر نهائيًا- مع انكسار الموجة الحارة إذ تراوحت بين 27 للصغرى و31 للكبرى.،ووفقًا لإدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، لم تتأثر 6 شواطئ بها حواجز بارتفاع أمواج البحر، وهى «إيناس حقى، إسحق حلمى، السرايا العام، الإسكندر، ميامى العام، أبوهيف المميز».

وطالب الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة، المصطافين بكل الشواطئ بتوخى الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

من جهة أخرى تنظم مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية، أسبوعيا أنشطة رياضية متنوعة من الألعاب المتميزة على شاطئ "سيد درويش" المجانى، ومنها لعبة "الراكت" الشهيرة، حيث لا يخلو مشهد سينمائى على أحد شواطئ الإسكندرية، من ممارسة المصطافين للعبة الراكت، فهى تعد من الرياضات القديمة التى تميزت بظهورها بقوه وتكوين فرق كثيرة تضم جميع الفئات العمرية.

وتنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، تدريبات رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية، حيث أصبحت ضمن الألعاب المسجلة تحت مظلة الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية وتقام لها بطولات معترف بها فى قانون الرياضة.

ويتم التدريب أسبوعيا على شاطئ الأنفوشى بمشاركة نحو 50 لاعبا، فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتعزيز بناء مهارات الرياضى.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذى يليق بمحافظة الإسكندرية.