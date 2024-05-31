إنتهاء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبو غنام الأثري ببيلا

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم، الجمعة، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وذلك بعد بدء أعمال إحلال وتجديد المئذنة في شهر فبراير الماضي، ضمن أعمال الترميم التي تتم بالمسجد بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبو غنام الأثري بالكامل والتي شملت إزالة المئذنة القديمة القديمة بطول 25.25 م، وإعادة إنشائها على نفس الطراز القديم لها، مع صيانة الهلال الذي كان يعلو المئذنة وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المحارة والدهارة الخارجية والداخلية بالكامل، وعمل المقرنصات، وتركيب الشرفات الخشبية ودهانها بالكامل، وسيتم خلال أيام تركيب كشافات الإضاءة وأجهزة المكبرات الصوتية أعلى المئذنة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لمشروع ترميم مسجد أبو غنام، والإسراع في وتيرة العمل، حيث لم يتبقى سوى بعض التشطيبات النهائية داخل وخارج المسجد، لافتاً إلي أنه سيتم قريباً افتتاح مسجد أبو غنام بعد أعمال الترميم والتطوير أمام أهالي مركز ومدينة بيلا والمريدين من شتى أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا أيمن غالي، أنه يتم حالياً وضع خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد أبو غنام من خلال إعادة استغلال المساحات غير المستخدمة المحيطة بالمسجد، والحديقة المجاورة للمسجد، لإحداث نقلة نوعية حقيقية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بمحافظة كفر الشيخ.