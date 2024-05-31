التخطيط تشارك بافتتاح فعاليات معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر بالشرق الأوسط

شارك مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية في افتتاح فعاليات معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا٢٠٢٤، بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، والجهات الوطنية، والقطاع الخاص وعدد من رائدي مجال الطاقة والتنمية في مصر، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالإضافة إلى عدد من ممثلي المشروعات الفائزة بدورتي المبادرة.

خلال كلمته، اوضح السفير هشام بدر ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة عالميًا، تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبقرار من السيد رئيس الوزراء، وتحت اشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار رؤية رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس اللجنة الوطنية للتقييم بالمبادرة د.محمود محيي الدين وبمشاركة الوزارات والهيئات المعنية، بهدف توطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، من خلال رفع الوعي بقضايا المناخ لإيجاد حلول حقيقية لمخاطر تغير المناخ، تتبع نهج من القاعدة الى القمة لضمان إشراك وتمكين كافة اطياف وفئات المجتمع المصري، إضافة الى دعم التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

أضاف بدر أن المبادرة تولي أهمية خاصة لتعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا بجانب إشراك كافة فئات المجتمع المصري، وتمكين المرأة والشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني من خلال فئاتها الست؛ فئة المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، المشروعات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمرأة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما أكد بدر ان المبادرة جذبت نحو ١٢٠٠٠ مشروع من جميع انحاء الجمهورية بالدورتين، حيث تقوم المبادرة بتقديم الدعم التقني والفني، والاستشارات للمشاركين، مشيرًا إلى تقديم مزيج من التدريبات ودورات وورش العمل، سواء عن طريق الحضور الفعلي أو عن بعد، لأكثر من ٥٥٠٠ مشارك بالمبادرة بعدد ٥٦ ساعة تدريبية، بدعم من شركائها الوطنيين والدوليين ومنظمات الأمم المتحدة.

تابع بدر أن الهدف من ذلك هو رفع قدرات المشاركين بالمبادرة من اجل ضمان استمرارية المشروعات وقدرتها على إدرار الدخل وتعظيم العائد منها، الى جانب ايجاد الحلول لمواجهة مخاطر تغير المناخ او التكيف معها، موضحاً أن المبادرة نتج عنها قاعدة بيانات بالمشروعات المشاركة من كل المحافظات لتيسير عملية التشبيك بين المشروعات والمستثمرين والهيئات التمويلية، بالإضافة الى خريطة جغرافية للمشروعات على مستوى الجمهورية.

وأشار المنسق الوطني للمبادرة إلى ان جامعة الدول العربية اعتبرت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مثال يجب ان يحتذي به في الدول النامية والمتقدمة، وهو ما اسهم في ترسيخ بصمتها المؤسسية لقدرتها على رفع الوعي البيئي، وخلق حالة حراك في المجتمع المصري من خلال اشراك المدارس والجامعات، ونشر ثقافة الابداع والابتكار، والعمل على بناء قدرات المشاركين، بالإضافة الى بناء شراكات محلية ودولية.

في ختام كلمته استعرض السفير هشام بدر بعض المشروعات الفائزة بالمبادرة ورحلة نجاحهم في اجتذاب الشراكات، مشيرًا إلي التقدم الذي احرزوه منذ فوزهم بالمبادرة وتكريمهم على المستوى الوطني من قبل رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم مشاركتهم بمؤتمر cop28 وعدد من الفعاليات المحلية والدولية.

للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط www.sgg.eg