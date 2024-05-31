وزير الري يتفقد حالة مشروعات الوزارة بمحافظتى الإسماعيلية والسويس

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الجمعة الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٤ محافظتى الإسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين، وذلك فى إطار الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات، وللاطمئنان على حالة الرى خلال فترة أقصى الاحتياجات.

والتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، باللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتفقدا موقع كوبرى السنوسي القديم الجارى إزالته على ترعة السويس بالكيلو ٧٤.٠٠، ووجه سويلم بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة ، والتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لإزالة كل التراكمات من داخل القطاع المائي ورفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق المجاور للترعة.

كما وجه الوزير، بالتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الرى لالتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع.

وأكد سويلم، متابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكل الأراضي ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى، والتنسيق الدائم بين اجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة فيما يخص مناسيب المياه أمام محطة مياه شرب السويس للتأكد من استيفاء المناسيب المطلوبة أمام المحطة.

كما تفقد الدكتور سويلم، رفقة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، موقف التطهيرات على ترعة الإسماعيلية، ووجه بسرعة نهو كل أعمال التطهيرات على الترعة، والتوجيه بتركيب صاولة فاصلة بين إدارتي ري القليوبية والإسماعيلية لحجز ورد النيل على أن يتم تنفيذ الصاولة بالتشغيل الذاتي بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة الوقائية.

وتطرق لموقف تجربة الاستفادة من ورد النيل من خلال استخدامه فى عمل سماد كمبوست، حيث وجه الدكتور سويلم بتقييم التجربة الجارى تنفيذها للنظر فى تكرارها حال نجاحها.