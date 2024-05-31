الجمعة 31 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بالتنسيق مع وزارة الأوقاف..

الهجرة تعلن عن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الدولة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف.

 

على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وأثنت وزيرة الهجرة على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أحل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي.

وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:

‏Account Name in arabic : مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏EUR Acoount Number: 01400130000002145

‏EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145

‏Swift COde : BMISEGCXXXX

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏USD Account Number: 140012000000780

‏USD IBAN NUmber :EG: 710002014001400120000007480
‏Swift Code: BMISEGCXXXX

وإذ تعرب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بهذه المناسبة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

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