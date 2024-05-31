أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 31-5-2024 بالبنوك المصرية أمام الجنيه، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 153.16 جنيه للشراء، و154.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.16 جنيها للشراء، و154.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اسعار الريال السعودي بالبنوك

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.52 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.53 جنيه للشراء.

12.62 جنيه للبيع.

اسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.21 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.