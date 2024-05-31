سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 31-5-2024، بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.22 للشراء، 47.32 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.21 جنيه للشراء، 47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.21 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

وهبط الين على نطاق واسع الاثنين متراجعا 0.63 بالمئة إلى 153.95 للدولار، و0.60 بالمئة إلى 192.62 للجنيه الإسترليني و0.64 بالمئة إلى 165.715 لليورو.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.2160 للدولار، بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي. وبدأ اليوان المعاملات الفورية الداخلية عند 7.2009 للدولار ، وهو أقوى مستوى منذ 25 مارس. وسجل 7.2144 للدولار في أحدث التعاملات.

وأظهرت بيانات الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من أربعة بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام.

وعززت الدلالات على تباطؤ سوق العمل التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 105.16 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 104.52 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر نحو أربعة بالمئة هذا العام.

وسجل اليورو 1.0764 دولار في أحدث التعاملات ولم يتحرك الإسترليني كثيرا ليسجل 1.2545 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.600 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6612 دولار قبل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء، ومن المتوقع بشكل عام أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 4.35 بالمئة كما هو الحال منذ نوفمبر.