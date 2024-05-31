تامر عبد المنعم يتعرض لسرقة شقته في الدقي.. من المتهم؟

تقدم الفنان تامر عبد المنعم ببلاغ لقسم الشرطة بعدما تعرضت شقته للسرقة من قبل خادمته بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وحرر الفنان محضرًا بقسم الشرطة فور اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول، واتهم خادمته وتدعى «هبة. ر» 35 عاما، بذلك الفعل بسبب اختفائها في نفس توقيته اكتشافه السرقة.

وكثف رجال المباحث بـ مديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات السرقة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال ضباط مباحث الدقي بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط شقة الفنان وتحديد وضبط المشكو في حقها.

من هو تامر عبد المنعم

ممثل وكاتب مصري تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن، وعمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية “بودي جارد والزعيم” وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.

حياته المهنية

أسس تامر عبد المنعم ورأس تحرير مجلة "ابيض واسود" عام 2008 وهي أول مجلة سينمائية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة المصرية

وعمل لمدة عام من 2008 لـ 2009 مستشاراً فنياً لشركة فيديو كايرو سات وشغل منصب رئيساً تنفيذياً لمجموعة قنوات مودرن .

آخر أعمال تامر عبد المنعم

شارك تامر عبد المنعم مؤخرا في مسلسل "بعد النهاية"، المكون من 15 حلقة، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي، بطولة نيرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.