الانتخابات الرئاسية 2024.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة تهديد لمن يشوه سمعة مصر

شارك الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في الانتخابات الرئاسية 2024، ظُهر اليوم الأحد، حيث أدلى بصوته داخل لجنته القائمة بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بمنطقة الدقي.

تامر عبد المنعم يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024

تامر عبد المنعم يوجه رسالة شديدة اللهجة لمن يريد تشويه سمعة البلد

أشاد تامر عبد المنعم بتكدس المواطنين على اللجان للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قال: "هما دول المصريين وهو ده الوعي، والرد الصارم على أي كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين".

وبدأت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح اليوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

تامر عبد المنعم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

وشارك حتى الآن نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني في العملية الانتخابية، أبرزهم لبلبة، وحسن شاكوش، وحكيم، ونهى عابدين، وحورية فرغلي، وصبري فواز، ومحمود الليثي.

من ناحية أخرى، كان الفنان قد شارك تامر عبدالمنعم، في افتتاح معرض مصر أد الدنيا، للفنون التشكيلية، بحضور د. نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسيد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما حضر مجموعة من قيادات وزارة الثقافة، وشارك في المعرض 120 فنانا تشكيليا بإجمالي 188 لوحة.