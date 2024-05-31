صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين (بث مباشر)

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمحافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى.

يؤدي الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حق الله في المال"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 10 مساجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 994 ) مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12016 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(458) مليون جنيه.