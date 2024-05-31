ميدفيديف: روسيا لا تخادع عندما تتحدث عن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أنه لا يمكن استبعاد تصاعد الصراع مع الغرب إلى المرحلة الأخيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف ميدفيديف: «روسيا لا تخادع عندما تتحدث عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية».

القوات الروسية قصفت المنطقة 379 مرة

جدير بالذكر أن إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، قال إن القوات الروسية قصفت المنطقة 379 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس أن روسيا هاجمت ثماني مستوطنات في المنطقة 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 154 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن تضرر مبان ومنشآت مدنية.

وفي سياق متصل.. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية، مستخدمة ثمانية صواريخ دفاع جوي من طراز إس-400 وإس-300 في خاركيف وطائرات بدون طيار من طراز شاهد.

وقال أوليشوك، إن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية صدت الهجمات الروسية، موضحا أنه تم إسقاط سبعة صواريخ كروز و32 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في عدة مناطق.

الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من جانب نظام كييف

أحبطت القوات الروسية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الخميس "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ /أتاكمز/ وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان :"أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 8 صواريخ من طراز /أتاكمز/ فوق بحر /آزوف/، كما تم اعتراض ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم.