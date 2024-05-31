نائبة أمريكية تنتقد بايدن: سيقودنا لحرب مع روسيا

بعد سماحه لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف روسية

انتقدت النائبة عن ولاية جورجيا، "مارجوري تايلور جرين"، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لحكومة كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على روسيا، ووصفته بأنه "مجنون".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت جرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس" تويتر سابقًا: "لقد أعطى بايدن سرًا، الإذن لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة أمريكية، وهو تصعيد قد يقودنا إلى حرب مباشرة مع روسيا، ليس جو بايدن مصابًا بالخرف فحسب، بل إنه مجنون! يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى السلام وليس الحرب العالمية!".

بادين يعطي أوكرانيا سرًا إذن استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف روسية

وكانت صحيفة بوليتيكو ذكرت أمس الخميس، نقلا عن أربعة أفراد لم تذكر أسماءهم بينهم مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى حكومة كييف إذنا سريا لاستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لمهاجمة أهداف في الأراضي الروسية، وبحسب التقرير، فإن الإذن ينطبق على المناطق الروسية المتاخمة لمنطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لوكالة تاس أن إدارة بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية خلال الحرب المضادة للبطاريات.

أوكرانيا بإمكانها تنفيذ ضربات على منشآت عسكرية داخل حدود روسيا

وفي سياق متصل، اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" خلال مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، على حلفاء الناتو إعادة النظر فيما إذا كان بإمكان أوكرانيا استخدام الأسلحة التي زودها بها الغرب لتنفيذ ضربات على منشآت عسكرية داخل حدود روسيا المعترف بها دولياً.

وقال ستولتنبرغ في جلسة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات للحلف على الأرض في أوكرانيا لأنه بخلاف ذلك، سيكون من الصعب إبقاء الكتلة خارج الصراع.

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أنه بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الأخيرة لكييف، قال إنه يعتزم اقتراح أن يرفع الرئيس جو بايدن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف في روسيا.

وفي 28 مايو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه عند الحديث عن الضربات داخل روسيا، فإن ممثلي دول الناتو "يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به، فإن روسيا تراقب عن كثب مثل هذه المناقشة".

وقال بوتين إنه بمجرد أن يستخدم الجيش الأوكراني أسلحة بعيدة المدى، سيتعين على موسكو مرة أخرى أن تقرر الرد.