تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على حركة السير .

في القاهرة شهد الطريق الدائري من الجانبين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، كما انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 6أكتوبر في الاتجاهين، كما سادت حالة من الانسياب المروري على امتداد شارع صلاح سالم .

وشهد طريق الكورنيش فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وانتظمت حركة السير في أغلب الميادين والمحاور الرئيسية.

كما شهدت أغلب الطرق في محافظة الجيزة حالة من الانسياب المروري ، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية ، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي انتظام لحركة السيارات ابتداء من شارع نصر الدين وصولا لميدان الرماية وحدائق أكتوبر ، هكذا الحال شهده شارع العريش والطالبية .

وشهد محمر 26يوليو انتظام حركة السيارات والسيولة المرورية في الاتجاهين ، كما شهد محيط جامعة القاهرة انتظام حركة السيارات .

وشهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية لتسهيل حركة السيارات والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على الحالة المرورية.

هذا وتناشد الإدارة العامة للمرور السائقين وقائد المركبات بضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور ،وعدم تجاوز السرعات المقررة تجنبا للحوادث ،والحرص على وارتداء حزام الأمان وعدن السرعات الزائدة، حفاظا على السلامة وتفاديا المخالفات والغرامات .