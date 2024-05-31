بالإنفوجراف.. حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 88 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 حتى 31 مايو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالآتي:

*السبت 25 مايو*

أكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ الأسبوع الحالي وهو الأسبوع التدريبي السابع والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي ٤ دورات تدريبية وهي: - دورة "تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج"، ودورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني من دورة "اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة"، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٢ متدرباً من جميع المحافظات.

*الأربعاء 29 مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، احتفل بختام فعاليات الأسبوع التدريبي السابع والثلاثين من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023- 2024 وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 87 متدربين من جميع المحافظات اجتازوا 3 دورات تدريبية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 دورات تدريبية خلال الأسبوع ال37 وهى دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني من دورة "اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة"، مشيرًا إلى استمرار دورة "تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج للأسبوع القادم.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم رقم 292، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

*الخميس 30 مايو*

وقع اللواء هشام آمنة ويزر التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين ( 2023/2024 – 2024/2025 ) وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارات الأربعة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.