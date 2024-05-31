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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يطالب كاف بزيادة مكافآت دوري الأبطال

فريق الأهلي
فريق الأهلي

طالب مسؤولو النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بزيادة قيمة المكافآت المالية الخاصة بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في المواسم القادمة.

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وأكد خالد مرتجي أمين الصندوق أن المكافأة الحالية تبلغ 4 ملايين دولار ولا تتناسب على الإطلاق مع النفقات التي يتكبدها الفريق الفائز بالبطولة من رحلات سفر وتجهيز للاعبين واستقدام للصفقات وغيرها من الأمور التي تساعده على المنافسة.

ونفى مرتجي ما تردد حول رفض الأهلي المشاركة في دوري السوبر ليج الأفريقي في الموسم المقبل مؤكدًا أن الأهلي كانت لديه بعض التحفظات منذ البداية ونقلها للكاف حول نظام البطولة وضغط المباريات وقيمة المكافآت والأداء التحكيمي.

وأشار إلى أن الأهلي شارك في النهاية لأسباب مالية ليس أكثر خاصة أن هذه البطولة ليست مؤهلة لأي شيء ولا تنافس دوري الأبطال.

وأكد مرتجي أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 لم يتم تحديد المكافآت المالية الخاصة بها موضحاً أن كل ما يتردد حول حصول الأهلي على 9 ملايين دولار نظير المشاركة أمر غير صحيح حتى الآن.

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