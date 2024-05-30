زيلينسكي يعتزم زيارة السعودية لحشد الدعم قبل المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا

يعتزم فلاديمير زيلينسكي زيارة السعودية السبت القادم للحصول على دعمها قبل انعقاد المؤتمر في سويسرا، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر في سفارة أوكرانيا لدى الرياض .

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "سيصل زيلينسكي إلى مدينة جدة السعودية في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى".

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة زيلينسكي جاءت بهدف حشد دعم أكبر عدد ممكن من الدول قبل انعقاد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.

كما وجه زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للمشاركة في القمة حول أوكرانيا بسويسرا.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه من المهم الانتقال من القمة في سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع محتمل في السعودية في الخريف بمشاركة روسيا.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر بأنه مجرد تجمع لا يقدم ولا يؤخر ولن يقدم أي قيمة مضافة.

كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول الأغلبية في العالم إلى رفض المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، وعدم الخضوع للضغوط الغربية بشأن هذه القضية.

ويذكر أن رأس نظام كييف كان قد زار السعودية في شباط الماضي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الأزمة الأوكرانية.