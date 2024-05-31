اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. أضراره وطرق الوقاية

يحتفي العالم في الحادي والثلاثين من مايو كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد مناسبة عالمية يحتفل بها فى آخر مايو من كل عام بدعوى من منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 1987.

ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين هذا العام بعنوان الشباب ينهضون ويرفعون أصواتهم، لتكون منبرًا للشباب حول العالم يحثون منه الحكومات على حمايتهم من أساليب التسويق المخادعة الشرسة التي تمارسها صناعة التبغ.

وتستهدف صناعة التبغ الشباب لتحقيق أرباح مدى الحياة من خلال إنشاء موجة جديدة من الإدمان، حيث أصبح الأطفال يتعاطون السجائر الإلكترونية بمعدلات تفوق مثيلاتها بين البالغين في جميع الأقاليم، حيث يُقدّر عدد صغار السن من الفئة العمرية 13-15 عاماً الذين يتعاطون التبغ ما يصل إلى 37 مليون طفل حول العالم.

و في 31 مايو 2008 دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على اعلانات السجائر، حيث قالت المنظمة أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة قوية بين اعلانات منتجات التبغ والسجائر وبين بداية التدخين.

مخاطر التبغ

تساهم صناعة التبغ فى تغير المناخ وتقليل مقاومة المناخ، وإهدار الموارد وتدمير النظم البيئية، حيث يتم تدمير نحو 3.5 مليون هكتار من الأراضى لزراعة التبغ كل عام، وتساهم زراعة التبغ فى إزالة الغابات، خاصة فى العالم النامى، وتؤدى إزالة الغابات من مزارع التبغ إلى تعزيز تدهور التربة و"فشل الغلات" أو قدرة الأرض على دعم نمو أى محاصيل أو نباتات أخرى.

أضرار التدخين

يضعف وظائف الرئتين.

يسبب الإصابة بقرعة المعدة.

سبب في حدوث الإجهاض للسيدات.

سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية

طرق الوقاية

التقليل التدريجي من عدد السجائر بشكل يومي.

تناول الأكلات والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، ج، منها اللبن والفواكه والقرفة والكركم.

الإكثار من تناول الجزر والكرفس، لأنهما يعملات على تنظيف الرئتين من التدخين.

عند الشعور بالرغبة في تدخين سجارة، يجب إشغال نفسك بتناول خضروات أو فواكه أو لب أو علكة.

ممارسة الرياضة لإخراج الطاقة السلبية والسموم من الجسم

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين كالشاي والقهوة، وأيضًا تجنب شرب المياه الغازية.

غسل الأسنان بشكل يومي، ويفضل زيارة الطبيب لتنظيف الأسنان وإزالة أثار النيكوتين.

أخذ قسط كافي من النوم.