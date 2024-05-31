غدًا.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية انتهاء استعدادتها لانطلاق امتحانات الثانوية الازهرية غدا السبت. صرح بذلك الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية.

وقال رئيس المنطقة إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، ولإزالة أى عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

ويؤدي طلاب القسم العلمي غدا السبت الامتحان بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وعقد عبد الجواد امس الخميس اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي ستبدأ السبت القادم للقسم العلمي، والأحد للقسم الأدبي لجميع المواد الدراسية، وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.



ويقول الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.