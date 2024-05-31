الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

النصر
النصر

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

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موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة

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وصعد فريق الهلال للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المربع الذهبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

بينما صعد فريق النصر للنهائي على حساب الخليج بعد هزيمته بثلاثية مقابل هدف في ملعب الأول بارك بنصف النهائي.

ويدرس كاسترو مدرب النصر تشكيل فريقه أمام الهلال ومن المتوقع أن يدفع ب:

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أليكس تيليس

في خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

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